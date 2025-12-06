Певец Егор Крид попал в больницу с травмой ноги
Певец Егор Крид (Егор Булаткин) получил травму ноги и был вынужден обратиться к врачам, сообщил Super.ru.
По данным СМИ, артист повредил ногу незадолго до запланированного вылета артиста в Москву.
Сам Крид прокомментировал ситуацию сдержанно: «Дохромал до самолёта, всё нормально. Чуть‑чуть похромаю, всё обязательно пройдёт».
Артист пояснил, что из‑за сильного отёка ноги ему пришлось прибегнуть к медицинской помощи. В подтверждение своих слов он разместил в социальных сетях снимок, на котором запечатлён в кресле‑каталке с забинтованной ногой. При этом Крид уточнил, что перелома удалось избежать.
В завершение певец выразил благодарность своим подписчикам за проявленное беспокойство и поддержку.
Ранее народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал, что готов вернуться на сцену Московского театра «Ленком», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певец Егор Крид попал в больницу с травмой ноги
- СМИ: Мировые звезды дают концерты в странах СНГ из-за изоляции России
- В Москве на 10% вырос спрос на искусственные ели
- Актер Добронравов после операции снимется в шести фильмах
- «Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года
- Коц призвал взяться за судей за помощь «бабушкам-скамщицам из схемы Долиной»
- Почти полмиллиона человек приняли участие в «Казачьем диктанте - 2025»
- «Синий экран смерти» появился у россиян после нового обновления Windows 11
- В Нью-Дели откроется иммерсивная выставка Никаса Сафронова
- «Тревожность» назвали словом 2025 года в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru