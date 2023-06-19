Россия уничтожила десятки американских МРАП MaxxPro

Российские военные уничтожили МРАП MaxxPro американского производства, которые использовали солдаты Украины, сообщает телеканал «360».

СМИ: Украина потеряла 16 американских БМП Bradley

Киев потерял уже нескольких десятков таких бронетранспортеров.

Ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» сделал сквозное пробитие в американском бронеавтомобиле Oshkosh с помощью кумулятивного эффекта.

Как стало известно ранее, Украине хотят поставить 100 польских БТР Rosomak, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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