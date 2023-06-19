Россия уничтожила десятки американских МРАП MaxxPro
19 июня 202302:01
Российские военные уничтожили МРАП MaxxPro американского производства, которые использовали солдаты Украины, сообщает телеканал «360».
Киев потерял уже нескольких десятков таких бронетранспортеров.
Ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» сделал сквозное пробитие в американском бронеавтомобиле Oshkosh с помощью кумулятивного эффекта.
Как стало известно ранее, Украине хотят поставить 100 польских БТР Rosomak, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия уничтожила десятки американских МРАП MaxxPro
- В Госдуму внесут законопроект о химической кастрации педофилов
- Президент Чехии рассказал, почему Украина не может вступить в НАТО
- Количество жертв разрушения Каховской ГЭС выросло до 35
- На Кубани школьница сняла на видео издевательства над щенком
- Украина предложила использовать арестованные активы России для погашения госдолга
- МИД Китая заявил о самом низком уровне отношений с США
- Эксперт: Залужный мог покинуть Украину из-за неудач на фронте
- Мэр Харькова выступил против появления улицы Бандеры
- Путин призвал к единоначалию в российской армии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru