Футбольный клуб «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу
Футбольный клуб «Краснодар» впервые за свою историю стал чемпионом России по футболу.
«Краснодар» вырвал титул у «Зенита», который оставался неизменным чемпионом последние шесть лет.
Счет в домашнем матче «Краснодара» с «Динамо» — 3:0, результат помог кубанской команде отстоять первенство в турнирной таблице.
ФК «Краснодар» был основан в 2008 году бизнесменом Сергеем Галицким. За 17 лет существования команда успела сыграть в Лиге Чемпионов и стала известна тем, что делает ставку на собственных воспитанников — академия «Краснодара» за эти годы дала футболу большое количество известных игроков. Основной вратарь клуба Матвей Сафонов после прошлого сезона стал игроком одного из крупнейших клубов Европы, французского ПСЖ, который в этом году претендует на победу в Лиге Чемпионов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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