Более 70 артистов призвали бойкотировать фестиваль электронной музыки Sonar в Барселоне

Более 70 артистов подписали открытое письмо с призывом бойкотировать фестиваль электронной музыки Sonar, который проводится в Барселоне, сообщает The Guardian.

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Поводом недовольства артистов стала компании Superstruct Entertainment с инвестиционным фондом KKR, с которой связаны организаторы фестиваля. По мнению авторов письма, KKR причастен к геноциду палестинцев в Газе.

«Многие артисты уже отказались участвовать в фестивале из‑за этих обстоятельств. Авторы поддерживают их решения и призывают другие музыканты последовать их примеру», — говорится в тексте письма.

Superstruct управляет более чем 80 музыкальными фестивалями по всей Европе и в Австралии, соответственно, бойкоты могут коснуться и других музыкальных мероприятий.

Напомним, 26-27 июля в кинопарке «Москино» пройдет традиционный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ».

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ФОТО: соцсети группы As I Lay Dying/Justice Dodson
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