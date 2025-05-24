Более 70 артистов призвали бойкотировать фестиваль электронной музыки Sonar в Барселоне

Поводом недовольства артистов стала компании Superstruct Entertainment с инвестиционным фондом KKR, с которой связаны организаторы фестиваля. По мнению авторов письма, KKR причастен к геноциду палестинцев в Газе.

«Многие артисты уже отказались участвовать в фестивале из‑за этих обстоятельств. Авторы поддерживают их решения и призывают другие музыканты последовать их примеру», — говорится в тексте письма.

Superstruct управляет более чем 80 музыкальными фестивалями по всей Европе и в Австралии, соответственно, бойкоты могут коснуться и других музыкальных мероприятий.

Напомним, 26-27 июля в кинопарке «Москино» пройдет традиционный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ».