Фильм «Простая случайность» получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь»

Фильм «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи получил главную награду Каннского кинофестиваля - «Золотую пальмовую ветвь».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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