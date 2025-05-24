Фильм «Простая случайность» получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь»

Три человека получили осколочные ранения в результате обстрела ВСУ Курской области Ракетные комплексы «Искандер» нанесли групповой удар по контейнеровозу в порту Одессы Гинцбург: РФ срочно нужен прототип вакцины от птичьего гриппа Мишустин поздравил актера театра и кино Евгения Киндинова с 80-летием Московское «Торпедо» в следующем сезоне сыграет в РПЛ