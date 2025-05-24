Фильм «Простая случайность» получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь»
24 мая 202520:45
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru