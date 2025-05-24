Самолет с освобожденными из плена российскими военными сел в Подмосковье
24 мая 202519:52
Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военными приземлился в Подмосковье, передает телеканал «Звезда».
Сегодня обмен с Украиной прошел по формуле «307 на 307».
Обмен происходит в рамках договоренностей, достигнутых делегациями двух стран на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 16 мая.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что Россия вернула из плена 270 бойцов и 120 гражданских лиц, в том числе мирных жителей Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru