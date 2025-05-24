Самолет с освобожденными из плена российскими военными сел в Подмосковье

Сегодня обмен с Украиной прошел по формуле «307 на 307».

Обмен происходит в рамках договоренностей, достигнутых делегациями двух стран на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 16 мая.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что Россия вернула из плена 270 бойцов и 120 гражданских лиц, в том числе мирных жителей Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

