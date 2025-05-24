Самолет с освобожденными из плена российскими военными сел в Подмосковье

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военными приземлился в Подмосковье, передает телеканал «Звезда».

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Сегодня обмен с Украиной прошел по формуле «307 на 307».

Обмен происходит в рамках договоренностей, достигнутых делегациями двух стран на переговорах в Стамбуле, которые состоялись 16 мая.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что Россия вернула из плена 270 бойцов и 120 гражданских лиц, в том числе мирных жителей Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Офис президента Украины/president.gov.ua
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