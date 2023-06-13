СМИ: Украина потеряла 16 американских БМП Bradley
13 июня 202301:27
Украинские войска за последние несколько дней потеряли 16 боевых машин пехоты Bradley американского производства сообщает CNN со ссылкой на данные разведки.
Армия страны уже потеряла 15% от всего количества Bradley, которые поставили Соединенные Штаты.
Как стало известно ранее, боевые машины Bradley были уничтожены российской армией под Ореховом. Из девяти БМП шесть были полностью вышли из строя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru