СМИ: Украина потеряла 16 американских БМП Bradley

Украинские войска за последние несколько дней потеряли 16 боевых машин пехоты Bradley американского производства сообщает CNN со ссылкой на данные разведки.

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Армия страны уже потеряла 15% от всего количества Bradley, которые поставили Соединенные Штаты.

Как стало известно ранее, боевые машины Bradley были уничтожены российской армией под Ореховом. Из девяти БМП шесть были полностью вышли из строя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com
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