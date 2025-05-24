Российский форвард «Вашингтона» Овечкин прилетел в Россию

Пользователи соцсетей удивились количеству багажа Овечкина - из США он привез с собой десятки огромных сумок с личными вещами и вещами супруги.



Звезду «НХЛ» встречали в Домодедово СМИ и поклонники. После очередного сезона за «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин решил провести каникулы в Москве.



Некоторые утверждают, что Александр может начать политическую карьеру, а также принять участие в готовящемся матче по хоккею между РФ и США.

Ранее супруга Овечкина Анастасия Шубская рассказала о возвращении домой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

