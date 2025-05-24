Российский форвард «Вашингтона» Овечкин прилетел в Россию
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Россию, сообщил РИА Новости представитель российского спортсмена Глеб Чистяков.
Пользователи соцсетей удивились количеству багажа Овечкина - из США он привез с собой десятки огромных сумок с личными вещами и вещами супруги.
Звезду «НХЛ» встречали в Домодедово СМИ и поклонники. После очередного сезона за «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин решил провести каникулы в Москве.
Некоторые утверждают, что Александр может начать политическую карьеру, а также принять участие в готовящемся матче по хоккею между РФ и США.
Ранее супруга Овечкина Анастасия Шубская рассказала о возвращении домой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский форвард «Вашингтона» Овечкин прилетел в Россию
- Фильм «Простая случайность» получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь»
- Двое мужчин получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области
- Самолет с освобожденными из плена российскими военными сел в Подмосковье
- В Казани мужчина убил бывшую жену на дне рождения их трехлетнего сына
- Бас-гитарист «Арии» даст редкий сольный концерт «Серьезно и несерьезно»
- Футбольный клуб «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу
- Золотое кольцо возрастом 2300 лет нашли в Иерусалиме
- Двое сотрудников МЧС пострадали при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
- Тело писателя Никитина заморозят для воскрешения в будущем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru