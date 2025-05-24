Российский форвард «Вашингтона» Овечкин прилетел в Россию

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Россию, сообщил РИА Новости представитель российского спортсмена Глеб Чистяков.

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Пользователи соцсетей удивились количеству багажа Овечкина - из США он привез с собой десятки огромных сумок с личными вещами и вещами супруги.

Звезду «НХЛ» встречали в Домодедово СМИ и поклонники. После очередного сезона за «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин решил провести каникулы в Москве.

Некоторые утверждают, что Александр может начать политическую карьеру, а также принять участие в готовящемся матче по хоккею между РФ и США.

Ранее супруга Овечкина Анастасия Шубская рассказала о возвращении домой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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