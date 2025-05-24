В Казани мужчина убил бывшую жену на дне рождения их трехлетнего сына
Полицейские устанавливают обстоятельства убийства женщины, тело которой найдено в одной из квартир в Казани, передает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.
По данным Telegram-каналов, мужчина пришел на день рождения сына в квартиру бывшей жены и устроил скандал. В ходе ссоры он убил женщину. У ребенка зафиксированы синяки и ссадины.
По предварительным данным, мотивом убийства стала ревность.
По данным СМИ, соседи вызвали полицию, но мужчина не открыл дверь. Только когда на место приехали родственники, он согласился передать им сына. После мужчина, по одним данным, вышел на балкон в той же квартире, по другим – перебежал в свою соседнюю квартиру и встал на окно. Он угрожает спрыгнуть и стоит там уже больше часа. Полиция ведет с ним переговоры на английском.
Уже известно, что убитая 34-летняя Елена Рябинина была директором и тренером местной спортшколы «Вдохновение». За время работы ее успели наградить знаком «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru