Бас-гитарист «Арии» даст редкий сольный концерт «Серьезно и несерьезно»

В рамках мероприятия гитарист сыграет со своим сольным проектом, а также представит авторизованную книгу-биографию «Это серьезно и несерьезно». Концерт состоится 10 июня 2025 года.

На концерте артист исполнит материал с хит-альбома «Бал-Маскарад».

Ранее Дубинин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что зарубежные концерты музыкантов привлекают не только русскоговорящую аудиторию, при этом публика везде принимает коллектив тепло.

