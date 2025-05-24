Бас-гитарист «Арии» даст редкий сольный концерт «Серьезно и несерьезно»

Бас-гитарист «Арии» Виталий Дубинин даст редкий сольный концерт в столичном клубе «16 тонн».

«Уютно и убойно!»: Арбенина вновь покорит рок-н-ролльные высоты «Спартака»

В рамках мероприятия гитарист сыграет со своим сольным проектом, а также представит авторизованную книгу-биографию «Это серьезно и несерьезно». Концерт состоится 10 июня 2025 года.

На концерте артист исполнит материал с хит-альбома «Бал-Маскарад».

Ранее Дубинин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что зарубежные концерты музыкантов привлекают не только русскоговорящую аудиторию, при этом публика везде принимает коллектив тепло.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Стукалин
ТЕГИ:АрияКонцертМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры