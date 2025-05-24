Бас-гитарист «Арии» даст редкий сольный концерт «Серьезно и несерьезно»
24 мая 202519:10
Бас-гитарист «Арии» Виталий Дубинин даст редкий сольный концерт в столичном клубе «16 тонн».
В рамках мероприятия гитарист сыграет со своим сольным проектом, а также представит авторизованную книгу-биографию «Это серьезно и несерьезно». Концерт состоится 10 июня 2025 года.
На концерте артист исполнит материал с хит-альбома «Бал-Маскарад».
Ранее Дубинин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что зарубежные концерты музыкантов привлекают не только русскоговорящую аудиторию, при этом публика везде принимает коллектив тепло.
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- Бас-гитарист «Арии» даст редкий сольный концерт «Серьезно и несерьезно»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru