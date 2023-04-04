Украине хотят поставить 100 польских БТР Rosomak
Украина приобретет 100 польских бронетранспортеров Rosomak в разных версиях и с разным вооружением. Такое заявление сделал глава производящей такие БТР Польской оборонно-промышленной группы Себастиан Хвалек в эфире канала Polsat.
Он отметил, что производитель готов быстро поставлять новые продукты Киеву. По словам Хвалека, это будет второй крупнейший военный экспортный контракт с Украиной.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России сумели нарушить на Украине выпуск ряда типов вооружения, нанеся удары по производству высокоточным оружием. Кроме того, по его словам, в результате обстрелов военных объектов удалось добиться нарушения снабжения подразделений вооруженных сил Украины снарядами и топливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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