Украине хотят поставить 100 польских БТР Rosomak

Он отметил, что производитель готов быстро поставлять новые продукты Киеву. По словам Хвалека, это будет второй крупнейший военный экспортный контракт с Украиной.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России сумели нарушить на Украине выпуск ряда типов вооружения, нанеся удары по производству высокоточным оружием. Кроме того, по его словам, в результате обстрелов военных объектов удалось добиться нарушения снабжения подразделений вооруженных сил Украины снарядами и топливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

