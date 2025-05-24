Золотое кольцо возрастом 2300 лет нашли в Иерусалиме

В Иерусалиме археологи нашли золотое кольцо с красным драгоценным камнем, возрастом около 2300 лет.

Археологи нашли фрагменты средневекового судна в центре Барселоны

По предварительным данным, камень в кольце - гранат.

Ювелирное изделие обнаружили на территории национального парка в Городе Давида в Иерусалиме.

Это уже второй перстень эллинистического периода, который нашли на этом участке за последние месяцы. Ранее археологи обнаружили серьги из бронзы и золота, а также бусину с декоративной отделкой.

Ранее археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Eliyahu Yanai
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