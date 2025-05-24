Золотое кольцо возрастом 2300 лет нашли в Иерусалиме

По предварительным данным, камень в кольце - гранат.

Ювелирное изделие обнаружили на территории национального парка в Городе Давида в Иерусалиме.



Это уже второй перстень эллинистического периода, который нашли на этом участке за последние месяцы. Ранее археологи обнаружили серьги из бронзы и золота, а также бусину с декоративной отделкой.

Ранее археологи обнаружили в Джейрахском районе Ингушетии следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

