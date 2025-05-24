Двое мужчин получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Двое мужчин получили ранения в результате атаки ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ

ВСУ атаковали регион с помощью беспилотника. Один мужчина получил осколочные ранения спины и брюшной полости, а второй - минно-взрывную травму и осколочное ранение лица.

Обоих пострадавших доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Ранее украинская сторона нанесла удары по городу Рыльску в Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Белгородская областьОбстрелПострадавшие

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