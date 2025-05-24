Дуров подарил своей девушке роль в голливудском фильме
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров купил своей девушке Юлии Вавиловой роль в голливудском фильме. Об этом Вавилова сообщила в своих соцсетях.
Дурову пришлось выложить за роль 400 тысяч долларов (примерно 31 миллион рублей). Теперь Вавилова снимется в картине Спайка Ли, но никакой информации о ее будущей роли пока нет.
Право на съемки в фильме продавали в рамках аукциона на гала-вечере Американского фонда исследования СПИДа. Все деньги, которые заплатил Дуров, отправят на благотворительность.
Ранее режиссер Кирилл Серебренников представил фильм в Каннах с орденом Почетного легиона Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru