Дуров подарил своей девушке роль в голливудском фильме

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров купил своей девушке Юлии Вавиловой роль в голливудском фильме. Об этом Вавилова сообщила в своих соцсетях.

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Дурову пришлось выложить за роль 400 тысяч долларов (примерно 31 миллион рублей). Теперь Вавилова снимется в картине Спайка Ли, но никакой информации о ее будущей роли пока нет.

Право на съемки в фильме продавали в рамках аукциона на гала-вечере Американского фонда исследования СПИДа. Все деньги, которые заплатил Дуров, отправят на благотворительность.

Ранее режиссер Кирилл Серебренников представил фильм в Каннах с орденом Почетного легиона Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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