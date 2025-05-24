Дуров подарил своей девушке роль в голливудском фильме

Дурову пришлось выложить за роль 400 тысяч долларов (примерно 31 миллион рублей). Теперь Вавилова снимется в картине Спайка Ли, но никакой информации о ее будущей роли пока нет.



Право на съемки в фильме продавали в рамках аукциона на гала-вечере Американского фонда исследования СПИДа. Все деньги, которые заплатил Дуров, отправят на благотворительность.

Ранее режиссер Кирилл Серебренников представил фильм в Каннах с орденом Почетного легиона Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

