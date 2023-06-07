Россия нанесла удар по позициям трех украинских бригад

Армейская авиация и артиллерия России нанесла удар по позициям трех армейских бригад Украины, сообщает РИА Новости.

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Бои велись на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Цели были поражены с помощью ракет и артиллерии.

В районах Невского и Червоной Дибровы Россия нанесла удары по складу боеприпасов.

Ранее российские войска нанесли удар «Искандером» по складу боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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