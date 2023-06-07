Россия нанесла удар по позициям трех украинских бригад

Небензя заявил, что разрушение Каховской ГЭС можно квалифицировать как военное преступление

Сунак заявил, что инцидент с разрушением дамбы Каховской ГЭС изучают британские военные и спецслужбы

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов заявил, что рассылка уведомлений по СМС не будут приравнивать к повестке

В России алкоголем «Мистер сидр» отравились 90 человек

Футбольная сборная Бразилии сыграет следующий матч в черной форме в знак протеста против расизма