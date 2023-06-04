Россия нанесла удар «Искандером» по складу боеприпасов ВСУ

Кроме того, авиация ударила по командно-наблюдательному пункту временной дислокации Украины на Александро-Калиновском направлении. В рамках контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила гаубицу «Мста-Б». Это произошло в районе населенного пункта Острое.

Также была разгромлена машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Островского.

Ранее российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

