Россия нанесла удар «Искандером» по складу боеприпасов ВСУ
Российские ракетчики нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по украинскому складу боеприпасов, сообщает ТАСС.
Кроме того, авиация ударила по командно-наблюдательному пункту временной дислокации Украины на Александро-Калиновском направлении. В рамках контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила гаубицу «Мста-Б». Это произошло в районе населенного пункта Острое.
Также была разгромлена машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Островского.
Ранее российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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