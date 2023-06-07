СМИ: ВСУ намерены размещать солдат в школах
Военные и гражданские власти Украины намерены размещать солдат в школах и детсадах, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.
При этом очные дополнительные занятия для школьников будут возобновлены с тем, чтобы дети посещали те же здания, где будут размещаться военные. Запуск школ планируется осуществить до июля. Вооруженные силы Украины будут размещаться в спортзалах и подсобных помещениях.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о провалившемся начале контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru