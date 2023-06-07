СМИ: ВСУ намерены размещать солдат в школах

При этом очные дополнительные занятия для школьников будут возобновлены с тем, чтобы дети посещали те же здания, где будут размещаться военные. Запуск школ планируется осуществить до июля. Вооруженные силы Украины будут размещаться в спортзалах и подсобных помещениях.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о провалившемся начале контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

