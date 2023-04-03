Российские войска уничтожили 20 украинских военных под Херсоном
Вооруженные силы РФ поразили артиллерией под Херсоном группировку ВСУ, уничтожено свыше 20 военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Днепр» Роман Кодрян, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что также была уничтожена самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и ангар временного хранения вооружения и военной техники.
Ранее, 31 марта, РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российские военные ночью нанесли удар по стоянке военной техники ВСУ в Херсонской области. Отмечалось, что артиллеристы РФ атаковали технику ВСУ в районе Ольговки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru