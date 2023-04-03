Российские войска уничтожили 20 украинских военных под Херсоном

В департаменте транспорта Москвы не рекомендуют пока менять зимнюю резину на летнюю

Почти 500 камер, которые фиксируют непристегнутый ремень и разговоры по телефону за рулем, установили в Москве

Около 90 процентов компаний Москвы заключили экспортные контракты после специальных программ по развитию

Москва вошла в топ-10 городов мира по инновационной привлекательности

В этом году продолжится комплексное благоустройство Ленинского проспекта