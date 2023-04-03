Российские войска уничтожили 20 украинских военных под Херсоном

Вооруженные силы РФ поразили артиллерией под Херсоном группировку ВСУ, уничтожено свыше 20 военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Днепр» Роман Кодрян, слова которого приводит РИА Новости.

Сальдо рассказал о предпосылках к полному освобождению Херсонской области

Он отметил, что также была уничтожена самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и ангар временного хранения вооружения и военной техники.

Ранее, 31 марта, РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российские военные ночью нанесли удар по стоянке военной техники ВСУ в Херсонской области. Отмечалось, что артиллеристы РФ атаковали технику ВСУ в районе Ольговки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры