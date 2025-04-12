СМИ: Исполнительница хита «Матушка-земля» удвоила гонорар за концерт

По данным СМИ, ранее за свое выступление Куртукова запрашивала 2,2 миллиона рублей, однако популярность ее трека заметно отразилась на гонораре.

Помимо прочего изменился и райдер певицы. Для передвижения ей необходим Mercedes S-класса, в гримерке важны стулья, зеркало, доска, утюг, отопление или кондиционер, а также стаканы, негазированная вода и салфетки. Отдельно для коллектива исполнительницы организаторы должны предоставить кофе, чай, бутерброды с рыбой, мясом и сыром, четыре пиццы и воду без газа.

Ранее сообщалось, чо певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) увеличила свой гонорар за концерт на 500 тысяч рублей, и теперь он составляет три миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

