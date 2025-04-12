СМИ: Исполнительница хита «Матушка-земля» удвоила гонорар за концерт
Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова увеличила гонорар вдвое, стоимость ее программы в 45 минут составила пять миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, ранее за свое выступление Куртукова запрашивала 2,2 миллиона рублей, однако популярность ее трека заметно отразилась на гонораре.
Помимо прочего изменился и райдер певицы. Для передвижения ей необходим Mercedes S-класса, в гримерке важны стулья, зеркало, доска, утюг, отопление или кондиционер, а также стаканы, негазированная вода и салфетки. Отдельно для коллектива исполнительницы организаторы должны предоставить кофе, чай, бутерброды с рыбой, мясом и сыром, четыре пиццы и воду без газа.
Ранее сообщалось, чо певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) увеличила свой гонорар за концерт на 500 тысяч рублей, и теперь он составляет три миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru