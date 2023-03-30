Сальдо рассказал о предпосылках к полному освобождению Херсонской области
Появляются военные и экономические предпосылки для освобождения правобережной части Херсонской области, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, украинский режим слабеет, а Запад устает от поддержки Киева.
Россия выходит на новый уровень военно-промышленного производства, отметил врио главы Херсонской области. Он указал на растущее превосходство армии РФ над ВСУ в технике и вооружениях.
«Правобережная Херсонщина будет освобождена», - добавил Сальдо.
Генштаб украинской армии ранее опроверг собственное заявление об уходе подразделений армии России из города Новая Каховка в Херсонской области. В Киеве объяснили ошибку использованием некорректных данных, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru