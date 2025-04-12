На юге России зафиксирован апрельский снегопад

На южном берегу Крыма выпал снег и фиксируются заморозки, рассказала в своем Telegram-канале мэр Ялты Янина Павленко.

Аграрии предупредили о потере урожая из-за весенних заморозков

По ее словам, коммунальные службы активно расчищают дороги от наледи к социальным объектам. При этом из-за вьюги уже перенесли начало традиционных весенних субботников

Холодную температуру в регион принес южный циклон. По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти до понедельника, 14 апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил «Радиоточке НСН», что текущие выходные станут в Москве последними прохладными днями с мокрым снегом и гололедицей. Уже с начала новой рабочей недели температура начнет заметно повышаться и к середине пятидневки достигнет +20 градусов

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ФОТО: ТАСС
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