На юге России зафиксирован апрельский снегопад
На южном берегу Крыма выпал снег и фиксируются заморозки, рассказала в своем Telegram-канале мэр Ялты Янина Павленко.
По ее словам, коммунальные службы активно расчищают дороги от наледи к социальным объектам. При этом из-за вьюги уже перенесли начало традиционных весенних субботников
Холодную температуру в регион принес южный циклон. По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти до понедельника, 14 апреля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил «Радиоточке НСН», что текущие выходные станут в Москве последними прохладными днями с мокрым снегом и гололедицей. Уже с начала новой рабочей недели температура начнет заметно повышаться и к середине пятидневки достигнет +20 градусов
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru