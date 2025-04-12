В России вырос спрос на книги, представленные в третьем сезоне сериала «Белый лотос»

Уточняется, что россияне на 84% чаще стали приобретать одежду бренда Banana Republic, а продажи платьев D&G увеличились вдвое.

Помимо прочего повышенный интерес в России проявили к книге Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Прекрасные и проклятые», которую читала героиня Виктория Рэтлифф, отметили в «Литресе». За время показа сериала с 16 февраля по 6 апреля 2025 года выручка от романа выросла в пять раз относительно показателей декабря 2024 — февраля 2025 года. Популярностью также пользовалась книга «Кругом одни нарциссы. Как оградить себя от токсичных личностей» Томаса Эриксона, ей в сериале отдавала предпочтение героиня Белинда Линдси.

Ранее сообщалось, что в третьем сезоне популярного сериала американской студии HBO «Белый лотос» снялся российский актер Юрий Колокольников, передает «Радиоточка НСН».

