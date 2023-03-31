СМИ: Российская артиллерия ударила по стоянке украинской техники под Херсоном
31 марта 202311:24
Российские военные ночью нанесли удар по стоянке военной техники ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, артиллеристы РФ атаковали технику противника в районе Ольговки.
«В результате ... потери противника составили: 12 единиц автомобильной техники, 23 погибших военных ... 12 раненых», — отметил источник.
Кроме того, накануне артиллеристы уничтожили близ села Камышаны миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, погибли шесть солдат противника.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru