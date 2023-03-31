СМИ: Российская артиллерия ударила по стоянке украинской техники под Херсоном

Российские военные ночью нанесли удар по стоянке военной техники ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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По данным собеседника агентства, артиллеристы РФ атаковали технику противника в районе Ольговки.

«В результате ... потери противника составили: 12 единиц автомобильной техники, 23 погибших военных ... 12 раненых», — отметил источник.

Кроме того, накануне артиллеристы уничтожили близ села Камышаны миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, погибли шесть солдат противника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФВСУХерсон

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