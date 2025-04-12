Лавров заявил, что при урегулировании на Украине РФ волнуют люди, а не территории
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в при регулировании украинского вопроса Россию больше заботят люди, а не территории.
«Для нас это все про народ, который живет на этих землях, чьи предки столетиями жили там и кто основал такие города, как Одесса», — уточнил он в ходе Анталийского дипломатического форума.
Как отметил Лавров, люди, проживающие на этих территориях, стали украинцами в советское время «из-за поворота в истории». При этом этнически русские на территориях Украине столкнулись с лишением базовых прав, поскольку русский язык был запрещен, а книги на нем выброшены из библиотек.
Ранее сообщалось, что выступление главы МИД в Турции привело к ажиотажу. Не все желающие присутствовать на нем смогли попасть в зал, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru