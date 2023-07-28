Российские военные захватили французский колесный танк под Запорожьем
Российские силы захватили под Запорожьем французский колесный танк AMX-10RC, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, танк был захвачен практически в идеальном состоянии, без повреждений. Рогов добавил, что машину отправят на изучение военным специалистам.
Великобритания также изучает российские танки в секретной лаборатории, заявил ранее начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин. По его словам, подбитые боевые машины «разбираются по частям» на одном из самых секретных объектов — в лаборатории в Портон-Дауне.
Западные страны хотят понять, как российские танки совмещают в себе лучшие характеристики, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков «Радиоточке НСН».
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