Российские военные захватили французский колесный танк под Запорожьем

Российские силы захватили под Запорожьем французский колесный танк AMX-10RC, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, танк был захвачен практически в идеальном состоянии, без повреждений. Рогов добавил, что машину отправят на изучение военным специалистам.

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Великобритания также изучает российские танки в секретной лаборатории, заявил ранее начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин. По его словам, подбитые боевые машины «разбираются по частям» на одном из самых секретных объектов — в лаборатории в Портон-Дауне.

Западные страны хотят понять, как российские танки совмещают в себе лучшие характеристики, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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