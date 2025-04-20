СМИ: DHL приостанавливает отправления в США стоимостью более $800
Немецкий концерн экспресс-доставки грузов и документов DHL с 21 апреля приостанавливает отправку от бизнес-клиентов частным лицам в США товаров, стоимость которых превышает $800. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт DHL.
DHL обосновывает свое решение тем, что сейчас в США начали действовать новые таможенные правила, которые требуют для товаров стоимостью выше $800 официального оформления. До изменения 5 апреля минимальная сумма составляла $2500.
DHL заявила, что поставки между предприятиями не будут приостановлены, но могут столкнуться с задержками. Изменения не коснулись поставок стоимостью менее 800 долларов как для предприятий, так и для частных лиц.
В заявлении компании отмечается, что этот шаг является временной мерой.
В начале февраля российская компания попала под санкции за отправку в Россию американских товаров, напоминает НСН.
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