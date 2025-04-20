СМИ: DHL приостанавливает отправления в США стоимостью более $800

DHL обосновывает свое решение тем, что сейчас в США начали действовать новые таможенные правила, которые требуют для товаров стоимостью выше $800 официального оформления. До изменения 5 апреля минимальная сумма составляла $2500.

DHL заявила, что поставки между предприятиями не будут приостановлены, но могут столкнуться с задержками. Изменения не коснулись поставок стоимостью менее 800 долларов как для предприятий, так и для частных лиц.

В заявлении компании отмечается, что этот шаг является временной мерой.

В начале февраля российская компания попала под санкции за отправку в Россию американских товаров, напоминает НСН.