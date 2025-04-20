В Белгородской области мальчик пострадал от взрыва мины
В селе Таврово Белгородского района Белгородской области 12-летний мальчик пострадал от взрыва мины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации Гладкова, несколько месяцев назад семье из Таврово подарили мину-«колокольчик». Уверили, что она обезврежена. «Сегодня 12-летний мальчик взял эту мину в руки, она выпала и сдетонировала», - написал Гладков.
«Как мина попала в дом, зачем хозяева оставили ее дома, почему родители разрешили ребенку взять ее в руки - уверен, выяснит следствие», - добавил Гладков.
Ребенок в тяжелом состоянии. Бригада скорой помощи доставила его в детскую областную клиническую больницу. Правоохранительные органы работают на месте происшествия.
Гладков также призвал взрослых не хранить в доме оружие.
Ранее на этой неделе в белгородском селе Маломихайловка в результате взрыва противопехотной мины погиб десятилетний мальчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области мальчик пострадал от взрыва мины
- Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП в Подмосковье
- Песков: Путин не давал команд по продлению пасхального перемирия
- «Зенит» обыграл «Химки» и вернулся на второе место в чемпионате
- СМИ: США и Иран продолжат переговоры в Женеве и Омане
- Ученые открыли новый цвет
- Певица Ханна показала сумку почти за 3 миллиона рублей
- Ребенок погиб, еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области
- Актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет
- Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru