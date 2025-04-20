В Белгородской области мальчик пострадал от взрыва мины

По информации Гладкова, несколько месяцев назад семье из Таврово подарили мину-«колокольчик». Уверили, что она обезврежена. «Сегодня 12-летний мальчик взял эту мину в руки, она выпала и сдетонировала», - написал Гладков.

«Как мина попала в дом, зачем хозяева оставили ее дома, почему родители разрешили ребенку взять ее в руки - уверен, выяснит следствие», - добавил Гладков.

Ребенок в тяжелом состоянии. Бригада скорой помощи доставила его в детскую областную клиническую больницу. Правоохранительные органы работают на месте происшествия.

Гладков также призвал взрослых не хранить в доме оружие.

Ранее на этой неделе в белгородском селе Маломихайловка в результате взрыва противопехотной мины погиб десятилетний мальчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».