В Британии заявили об изучении подбитых на Украине российских танков

Несколько российских танков, пораженных в ходе конфликта на Украине, были доставлены в Великобританию, технику изучают военные эксперты. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на начальника штаба обороны британских ВС адмирала Тони Радакина.

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«Это очень важно, поскольку мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда нам в руки попадает техника России или другой страны, которая может представлять для нас опасность», — подчеркнул военачальник.

По словам Радакина, специалисты анализируют каждую мелкую особенность техники, отмечает телеканал «360». Это необходимо, чтобы понять принципы ее работы и способы борьбы с ней, определить, как сделать защиту более эффективной или подавить системы связи противника.

Отмечается, что технику РФ передали сотрудникам военной научно-технической лаборатории технопарка Портон-Даун. Организация специализируется в том числе на изучении химического и биологического оружия, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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