В Британии заявили об изучении подбитых на Украине российских танков

«Это очень важно, поскольку мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда нам в руки попадает техника России или другой страны, которая может представлять для нас опасность», — подчеркнул военачальник.

По словам Радакина, специалисты анализируют каждую мелкую особенность техники, отмечает телеканал «360». Это необходимо, чтобы понять принципы ее работы и способы борьбы с ней, определить, как сделать защиту более эффективной или подавить системы связи противника.

Отмечается, что технику РФ передали сотрудникам военной научно-технической лаборатории технопарка Портон-Даун. Организация специализируется в том числе на изучении химического и биологического оружия, пишет Ura.ru.

