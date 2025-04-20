СМИ: США приветствовали бы продление пасхального перемирия

В сообщении агентства отмечается, что США выразили поддержку продлению перемирия после воскресенья. Как добавили в американском внешнеполитическом ведомстве, Вашингтон остаётся приверженным достижению «полного и всеобъемлющего» урегулирования конфликта, сообщает Reuters.

В субботу, 19 апреля, президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия. Режим прекращения огня начал действовать в 18:00 мск того же дня и продлится до 00:00 мск 21 апреля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



