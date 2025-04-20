﻿﻿СМИ: Мужчина в Германии распылил баллончик с газом в полицейских и был застрелен

Инцидент произошел 20 апреля в 2.45 ночи по местному времени в городе Ольденбург - третьем по количеству населения городе немецкой федеральной земли Нижняя Саксония.

Погибшим оказался 21-летний молодой человек, которого не пустили на дискотеку, поэтому он распылил газ из баллончика в сторону двух охранников заведения, из-за чего пострадали несколько человек. Мужчина убежал с места происшествия, но полиция его выследила.

«Мужчина угрожающе приблизился к полицейским и распылил в их сторону раздражающий газ... 27-летний полицейский применил огнестрельное оружие», - пишет издание со ссылкой на отчет правоохранителей.

Полицейский несколько раз выстрелил из своего табельного пистолета и, как сообщается, среди прочего ранил молодого человека в живот. Мужчина был доставлен в больницу, где позже и скончался от огнестрельных ранений. Расследованием инцидента занялась прокуратура. В том числе изучается вопрос о том, было ли оправданным применение пистолета сотрудником полиции.

Сегодня рано утром в центре Берлина у отеля Hilton произошла стрельба, как минимум один человек получил ранение, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».