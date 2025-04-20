СМИ: Мужчина в Германии распылил баллончик с газом в полицейских и был застрелен
В Германии при попытке задержания мужчина распылил газовый баллончик в сторону полицейских, после чего был застрелен одним из правоохранителей. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел 20 апреля в 2.45 ночи по местному времени в городе Ольденбург - третьем по количеству населения городе немецкой федеральной земли Нижняя Саксония.
Погибшим оказался 21-летний молодой человек, которого не пустили на дискотеку, поэтому он распылил газ из баллончика в сторону двух охранников заведения, из-за чего пострадали несколько человек. Мужчина убежал с места происшествия, но полиция его выследила.
«Мужчина угрожающе приблизился к полицейским и распылил в их сторону раздражающий газ... 27-летний полицейский применил огнестрельное оружие», - пишет издание со ссылкой на отчет правоохранителей.
Полицейский несколько раз выстрелил из своего табельного пистолета и, как сообщается, среди прочего ранил молодого человека в живот. Мужчина был доставлен в больницу, где позже и скончался от огнестрельных ранений. Расследованием инцидента занялась прокуратура. В том числе изучается вопрос о том, было ли оправданным применение пистолета сотрудником полиции.
Сегодня рано утром в центре Берлина у отеля Hilton произошла стрельба, как минимум один человек получил ранение, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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