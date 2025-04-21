Трамп надеется на достижение Москвой и Киевом договоренностей в ближайшую неделю
21 апреля 202500:32
Американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о надежде на заключение сделки Москвой и Киевом в ближайшую неделю.
«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе», — заявил глава государства.
По его словам, после этого Россия и Украина «начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние».
Ранее стало известно, что США планируют новую встречу спецпосланника Трампа с представителями России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru