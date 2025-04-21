Зеленский предложил новый формат договорённостей

Во время перемирия на Пасху на территории Украины не было сигналов тревоги, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

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Глава государства предложил новый формат договорённостей. По его словам, Киев предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

Ранее Госдеп США заявил, что США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины и продления перемирия после воскресенья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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