Зеленский предложил новый формат договорённостей
21 апреля 202500:01
Во время перемирия на Пасху на территории Украины не было сигналов тревоги, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Глава государства предложил новый формат договорённостей. По его словам, Киев предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
Ранее Госдеп США заявил, что США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины и продления перемирия после воскресенья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru