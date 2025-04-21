МИД РФ: Киев не соблюдал режим прекращения огня на Пасху

По ее словам, Киев использовал для ударов ракеты HIMARS американского производства. Так дипломат отреагировала на надежды в США на продление перемирия между Россией и Украиной. Захарова также отметила, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе моратория на нанесение ударов по ТЭК прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре.

Ранее Госдеп США заявил, что США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины и продления перемирия после воскресенья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

