МИД РФ: Киев не соблюдал режим прекращения огня на Пасху
Власти Украины не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, сообщила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее словам, Киев использовал для ударов ракеты HIMARS американского производства. Так дипломат отреагировала на надежды в США на продление перемирия между Россией и Украиной. Захарова также отметила, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе моратория на нанесение ударов по ТЭК прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре.
Ранее Госдеп США заявил, что США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины и продления перемирия после воскресенья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru