Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре

Саласар сообщил, что Россельхознадзор назначило инспекцию с 21 по 28 апреля для проверки всех процессов, связанных с сертификацией экспорта бананов в Россию.

Кроме того, по словам Саласара, российское фитосанитарное ведомство расширило проверку, включив в неё вопросы, касающиеся использования пестицидов.

Он подчеркнул, что эквадорские производители и экспортеры ведут усиленный контроль за поставками в Россию. Это включает меры по борьбе с вредителями и болезнями, а также специальную обработку контейнеров для транспортировки.

В январе 2025 года глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что импортировать бананы для России в настоящее время выгоднее, чем выращивать свои.