Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Делегация Россельхознадзора проверит производителей бананов в Эквадоре на следующей неделе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричарда Саласара.
Саласар сообщил, что Россельхознадзор назначило инспекцию с 21 по 28 апреля для проверки всех процессов, связанных с сертификацией экспорта бананов в Россию.
Кроме того, по словам Саласара, российское фитосанитарное ведомство расширило проверку, включив в неё вопросы, касающиеся использования пестицидов.
Он подчеркнул, что эквадорские производители и экспортеры ведут усиленный контроль за поставками в Россию. Это включает меры по борьбе с вредителями и болезнями, а также специальную обработку контейнеров для транспортировки.
В январе 2025 года глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что импортировать бананы для России в настоящее время выгоднее, чем выращивать свои.
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