Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП в Подмосковье

Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП на автодороге Ногинск-Боровково в Подмосковье. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Ребенок погиб, еще двое детей пострадали в ДТП в Ростовской области

В результате ДТП на автодороге Ногинск-Боровково в районе деревни Черново в воскресенье днём погибла 68-летняя женщина. По предварительной информации, водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan, что привело к возгоранию одного из автомобилей. Пассажирка Nissan скончалась на месте, а водители и двое пассажиров Audi с травмами госпитализированы.

Прокуратура проводит проверку для установления всех обстоятельств аварии.

Ранее сегодня в результате ДТП в Ростовской области один ребенок погиб, еще двое детей пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:ДТППодмосковьеРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры