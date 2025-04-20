Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП в Подмосковье

В результате ДТП на автодороге Ногинск-Боровково в районе деревни Черново в воскресенье днём погибла 68-летняя женщина. По предварительной информации, водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan, что привело к возгоранию одного из автомобилей. Пассажирка Nissan скончалась на месте, а водители и двое пассажиров Audi с травмами госпитализированы.

Прокуратура проводит проверку для установления всех обстоятельств аварии.

Ранее сегодня в результате ДТП в Ростовской области один ребенок погиб, еще двое детей пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».