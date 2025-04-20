Песков: Путин не давал команд по продлению пасхального перемирия

Отвечая на вопрос о том, завершится ли режим прекращения огня в ночь на 21 апреля или будет продлён, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что других распоряжений относительно срока перемирия не поступало.

Ранее Владимир Путин объявил о введении перемирия 19 апреля в ходе встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Режим тишины начал действовать с 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 мск 21 апреля, охватив в общей сложности 30 часов.



