Российские военные уничтожили склад ВСУ с западными ракетами
11 июля 202306:50
Войска России ликвидировали склад украинских Вооруженных сил с дальнобойными ракетами западного производства в Николаеве, сообщает РИА Новости.
Ими вооружали самолёты на аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия. Возгорание украинским пожарным не удавалось ликвидировать как минимум 12 часов.
Ранее российские военные также уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева и Краматорска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru