Российские военные уничтожили склад ВСУ с западными ракетами

Новый порядок взаимодействия сотрудников ДПС с водителями вступает сегодня в силу Рейс российской авиакомпании Red Wings из Москвы в Кутаиси пришлось отложить из-за подтопления аэропорта в Грузии Литва призвала НАТО создать постоянные базы у границ с Россией В Финляндии признали незначительность новых ограничений для россиян Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе почти за 13,5 тысяч долларов