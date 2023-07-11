Российские военные уничтожили склад ВСУ с западными ракетами

Войска России ликвидировали склад украинских Вооруженных сил с дальнобойными ракетами западного производства в Николаеве, сообщает РИА Новости.

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Ими вооружали самолёты на аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия. Возгорание украинским пожарным не удавалось ликвидировать как минимум 12 часов.

Ранее российские военные также уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева и Краматорска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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