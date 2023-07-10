Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева и Краматорска
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева и Краматорска, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ.
Также в ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны перехватили пять управляемых ракет ВСУ за сутки. Речь идет о ракетах зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200.
6 июля российские силы ударили высокоточным оружием по местам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников. В оборонном ведомстве отчитались о нанесении удара и по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru