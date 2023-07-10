Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева и Краматорска

Также в ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны перехватили пять управляемых ракет ВСУ за сутки. Речь идет о ракетах зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200.

6 июля российские силы ударили высокоточным оружием по местам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников. В оборонном ведомстве отчитались о нанесении удара и по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства, передает «Радиоточка НСН».

