Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева и Краматорска

Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева и Краматорска, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ.

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Также в ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны перехватили пять управляемых ракет ВСУ за сутки. Речь идет о ракетах зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200.

6 июля российские силы ударили высокоточным оружием по местам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников. В оборонном ведомстве отчитались о нанесении удара и по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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