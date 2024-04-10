Согласно данным, на пораженной украинской базе находились 32 гаубицы Д-20. Кроме того, отмечается, что российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в 128 районах.

Ранее сообщалось, что украинские военные применили химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой народной республике, передает «Радиоточка НСН».

