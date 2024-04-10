Российские военные уничтожили места сборки украинских беспилотников

Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ в рамках спецоперации на Украине уничтожили базу хранения вооружения, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, а также объект подготовки и запуска безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

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Согласно данным, на пораженной украинской базе находились 32 гаубицы Д-20. Кроме того, отмечается, что российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в 128 районах.

Ранее сообщалось, что украинские военные применили химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой народной республике, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:УкраинаРоссияБеспилотники

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