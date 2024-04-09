ВСУ потеряли на донецком направлении свыше 480 военнослужащих
Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении составили более 480 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что подразделения «Южной» группировки войск в районах населённых пунктов Белогоровка (ЛНР), Константиновка, Селидово и Часов Яр (ДНР) отразили четыре атаки украинских сил и нанесли огневое поражение 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированным бригадам ВСУ.
Ещё четыре контратаки были отражены в районе населенного пункта Красное ДНР. Огневое поражение нанесли силам 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ.
"Также украинские подразделения потеряли семь автомобилей, 155-мм САУ Krab польского производства, 105-мм орудие L119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира», - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска уничтожили склад тяжёлых беспилотников и центр их производства в находящемся под контролем Украины Запорожье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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