В ведомстве указали, что подразделения «Южной» группировки войск в районах населённых пунктов Белогоровка (ЛНР), Константиновка, Селидово и Часов Яр (ДНР) отразили четыре атаки украинских сил и нанесли огневое поражение 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированным бригадам ВСУ.

Ещё четыре контратаки были отражены в районе населенного пункта Красное ДНР. Огневое поражение нанесли силам 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ.

"Также украинские подразделения потеряли семь автомобилей, 155-мм САУ Krab польского производства, 105-мм орудие L119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира», - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска уничтожили склад тяжёлых беспилотников и центр их производства в находящемся под контролем Украины Запорожье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

