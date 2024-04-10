СМИ: ВСУ применили химоружие в районе Клещеевки

Украинские военные применили химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

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«В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит (DМ) — отравляющее вещество», — рассказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что при взрыве адамсит образует светло-желтое или зеленое облако. Вещество поражает верхние дыхательные пути, провоцирует замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления, внезапную остановку дыхания.

Ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что Украина применяет против военнослужащих РФ токсичные химикаты, производимые на Западе, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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