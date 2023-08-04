Российские силовики выявили ведущих мобилизацию в занятой Киевом части ДНР военкомов

Силовики России выявили военкомов, которые руководят мобилизацией в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур РФ.

Украинские депутаты получили повестки в военкомат перед заседанием

По его словам, оперативники получили данные об уроженце Донецкой области и уроженцах в Мурманской области, которые проводят «мобилизационные мероприятия». Все трое до 2014 года проходили службу в Донецке, а с 2014 года участвовали в так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в стране проверка военнослужащих территориальных центров комплектования и соцподдержки показала множество злоупотреблений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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