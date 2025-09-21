Трамп признался, что в детстве мечтал о Ferrari

Президент США Дональд Трамп признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля марки Ferrari. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп подписал указ о внедрении «золотых карт» за миллион долларов

По словам Трампа, в детстве он мечтал о Ferrari и даже некоторое время владел таким автомобилем, но теперь предпочитает покупать американские машины, так как любит их.

Ранее Трамп подписал указ, который подразумевает создание новых виз для иностранцев: если человек готов будет заплатить один миллион долларов, ему предоставят «золотую карту», что позволит ускоренно въехать в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

