Трамп признался, что в детстве мечтал о Ferrari
Президент США Дональд Трамп признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля марки Ferrari. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.
По словам Трампа, в детстве он мечтал о Ferrari и даже некоторое время владел таким автомобилем, но теперь предпочитает покупать американские машины, так как любит их.
Ранее Трамп подписал указ, который подразумевает создание новых виз для иностранцев: если человек готов будет заплатить один миллион долларов, ему предоставят «золотую карту», что позволит ускоренно въехать в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
