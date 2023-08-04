Зеленский признал масштабные злоупотребления в военкоматах
На Украине проверка военнослужащих территориальных центров комплектования и соцподдержки показала множество злоупотреблений, сообщил в Telegram глава государства Владимир Путин.
Он заслушал доклады главы СБУ Василия Малюка и главы МВД Игоря Клименко о проверке военкоматов. Как отметил президент, недобросовестных сотрудников заменят ветераны и инвалиды-военные. Зеленский пообещал представить обществу факты, выявленные правоохранителями в рамках уголовных производств.
Он указал, что в военкоматах будут работать люди, осознающие ценность защиты страны, а не цену этого.
Ранее украинские солдаты заявили, что их обманом отправили на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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