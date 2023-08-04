Зеленский признал масштабные злоупотребления в военкоматах

Он заслушал доклады главы СБУ Василия Малюка и главы МВД Игоря Клименко о проверке военкоматов. Как отметил президент, недобросовестных сотрудников заменят ветераны и инвалиды-военные. Зеленский пообещал представить обществу факты, выявленные правоохранителями в рамках уголовных производств.

Он указал, что в военкоматах будут работать люди, осознающие ценность защиты страны, а не цену этого.

Ранее украинские солдаты заявили, что их обманом отправили на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

