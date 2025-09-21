Келлог: Трамп хочет мирного соглашения по Украине сейчас

По словам Келлога, Трамп стремится к заключению мирного соглашения по Украине, а не просто к режиму прекращения огня. Келлог отметил, что сам он считает перемирие необходимым первым шагом, после которого должно последовать мирное соглашение.

Келлог пояснил, что Россия понимает сложность возобновления боевых действий после их прекращения, поэтому перемирие является приоритетом. Однако, по словам Келлога, Трамп настаивает на немедленном достижении мира, хотя это и представляет сложность.

Кроме того, Келлог рассказал, что в частных беседах Трамп выражает большее недовольство Владимиром Путиным, чем показывает публично, и раздражен отсутствием результатов от личных отношений с президентом России.

Ранее Келлог заявил, что Украине следует смириться с фактической потерей части территорий, находящихся под контролем России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

