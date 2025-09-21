Даниил Медведев проиграл 196-й ракетке мира на турнире в китайском Ханчжоу
Россиянин Даниил Медведев уступил китайцу У Ибину в четвертьфинале турнира ATP в Ханчжоу.
Матч завершился со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу У Ибина. В полуфинале китаец встретится с победителем пары Александр Бублик (Казахстан) — Далибор Сврчина (Чехия).
25-летний У Ибин занимает 196-е место в рейтинге ATP, имеет один титул ATP и лучший результат на турнирах Большого шлема — третий круг US Open 2022.
29-летний Медведев, 18-й в рейтинге ATP, в 2022 году 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP и победа на US Open 2021, единственном финале Большого шлема из шести.
Ранее Медведев перестал сотрудничать со своим тренером Жилем Серварой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
