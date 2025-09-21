Трамп: США защитят Польшу и Прибалтику в случае эскалации с Россией

«Да, я сделаю это», - сказал Трамп отвечая на вопрос, помогут ли США странам Балтии и Польше в случае эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Утром 10 сентября оперативное командование ВС Польши заявило, что уничтожило несколько беспилотных объектов, нарушивших воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 случаев нарушения воздушных границ. В связи с этим Польша инициировала консультации в рамках статьи 4 устава НАТО.

Минобороны России в свою очередь сообщило, что в ночь на 10 сентября вооруженные силы РФ наносили удары по предприятиям ВПК Украины, не планируя атаки на объекты в Польше. Российское ведомство выразило готовность к консультациям с польской стороной по этому вопросу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».