«Спартак» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
В воскресенье, 21 сентября, в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» встретились на выезде с московским «Спартаком». Игра завершилась победой москвичей со счётом 2:1.
Счёт на шестой минуте открыл форвард «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко. На 52-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде сравнял результат, а на 71-й минуте забил второй гол, оформив дубль.
«Спартак» с 15 очками поднялся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, тогда как «Крылья Советов» с 12 очками занимают десятое место.
В следующем туре 26 сентября «Крылья Советов» примут дома московское «Динамо», а 28 сентября «Спартак» сыграет с «Нижним Новгородом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
