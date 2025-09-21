«Спартак» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Счёт на шестой минуте открыл форвард «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко. На 52-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде сравнял результат, а на 71-й минуте забил второй гол, оформив дубль.

«Спартак» с 15 очками поднялся на пятую строчку турнирной таблицы РПЛ, тогда как «Крылья Советов» с 12 очками занимают десятое место.

В следующем туре 26 сентября «Крылья Советов» примут дома московское «Динамо», а 28 сентября «Спартак» сыграет с «Нижним Новгородом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

