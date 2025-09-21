Израиль отверг признание Палестины Канадой, Австралией и Великобританией
Израиль отверг заявления Канады, Австралии и Великобритании о признании Палестины. Об этом заявили в израильском МИД.
Министерство иностранных дел Израиля отметило, что эти заявления не способствует миру, а, напротив, усиливают нестабильность в регионе и снижают шансы на мирное урегулирование в будущем.
Кроме того, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич высказались за полную аннексию Западного берега реки Иордан.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ещё до заявлений трёх стран, отметил на пресс-конференции, что признание Палестины угрожает существованию Израиля и может быть воспринято как поощрение терроризма.
Ранее премьер-министры Великобритании, Канады и Австралии объявили о признании Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
