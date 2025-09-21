Израиль отверг признание Палестины Канадой, Австралией и Великобританией

Израиль отверг заявления Канады, Австралии и Великобритании о признании Палестины. Об этом заявили в израильском МИД.

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании Палестины

Министерство иностранных дел Израиля отметило, что эти заявления не способствует миру, а, напротив, усиливают нестабильность в регионе и снижают шансы на мирное урегулирование в будущем.

Кроме того, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич высказались за полную аннексию Западного берега реки Иордан.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ещё до заявлений трёх стран, отметил на пресс-конференции, что признание Палестины угрожает существованию Израиля и может быть воспринято как поощрение терроризма.

Ранее премьер-министры Великобритании, Канады и Австралии объявили о признании Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ПалестинаИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры