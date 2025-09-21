Гладков: Один погиб, пятеро ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Гладков уточнил, что в посёлке Пролетарский дрон поразил автомобиль, водитель скончался на месте от полученных травм. Гладков выразил соболезнования семье погибшего.

Ещё один беспилотник атаковал коммерческий объект в том же посёлке. Двоих мужчин и женщину доставили в городскую больницу №2 Белгорода, а ещё одной пострадавшей с осколочными ранениями оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ.

В селе Новоленинское FPV-дрон атаковал машину, раненого мужчину доставили в Ракитянскую ЦРБ для оказания медицинской помощи, добавил Гладков.

Ранее четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».